В результате инцидента никто из местных жителей, чиновников или сотрудников полиции не пострадал. Фото с места происшествия в понедельник, 22 ноября, распространили в социальных сетях.
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Мужчина предупредил о "протесте"
Правоохранители сообщили, что мужчина предварительно подал заявление в мэрию о том, что придет "протестовать". Когда он попытался начать стрельбу из лука, его остановили полицейские.
СМИ пишут, что неизвестный пришел в горсовет, потому что ему отказали в визе США. Гражданин также приходил в посольство Штатов в Кишиневе и обещал протестовать перед зданиями:
- правительства;
- парламента;
- администрации президента.
В Кишиневе мужчина хотел выстрелить из лука в здание горсовета / Фото из телеграма INDEX
Мужчину, который из лука хотел выстрелить в здание горсовета, задержали / Фото из телеграма INDEX
Полиция задержала мужчину, который из лука хотел выстрелить в здание горсовета / Фото из телеграма INDEX