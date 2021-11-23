Унаслідок інциденту ніхто з місцевих жителів, чиновників чи співробітників поліції не постраждав. Фото з місця події в понеділок, 22 листопада, поширили у соціальних мережах.

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Чоловік попередив про "протест"

Правоохоронці повідомили, що чоловік попередньо подав заяву в мерію про те, що прийде "протестувати". Коли він спробував розпочати стрілянину з лука, його зупинили поліцейські.

ЗМІ пишуть, що невідомий прийшов до міськради, бо йому відмовили у візі США. Громадянин також приходив до посольства Штатів у Кишиневі та обіцяв протестувати перед будівлями:

уряду;

парламенту;

адміністрації президента.

Зверніть увагу! Правоохоронці поінформували про те, що чоловік має психічні розлади.



У Кишиневі чоловік хотів вистрілити з лука в будівлю міськради / Фото з телеграму INDEX



Чоловіка, який з лука хотів вистрілили у будівлю міськради, затримали / Фото з телеграму INDEX



Поліція затримала чоловіка, який з лука хотів вистрілити у будівлю міськради / Фото з телеграму INDEX