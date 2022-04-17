"Кишка тонка": стоит ли бояться угроз приспешников Путина

Накануне МИД России панически призвали мир прекратить поставки оружия Украине. Не понятно, на что они рассчитывали.

В этих призывах есть только отчаяние. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин.

Внимание Путина могут остановить только ВСУ, – российский оппозиционный политолог

Потому что, как он объяснил, сейчас никто всерьез не воспринимает слова ни Захаровой, ни Лаврова. Все прекрасно понимают, что это лишь пустые слова, и у них не хватит духа на какие-то мощные "ответные действия" Запада.

"Пожалуйста, давайте, говорите, что вы не допустите такого (поставки оружия Украине – 24 канал), не оставите это просто так и будут ответные действия. Но какие же это?" – сказал политолог.

Он считает, что наносить удары по территории НАТО Путин уже не рискнет, особенно после мощного отпора Украины, даже не входящей в Альянс.

А уничтожать караваны западного оружия, о чем Лавров уже заявлял – у них кишка тонка,

– добавил Орешкин.

Так что, по мнению политолога, российское ведомство просто "сотрясает воздух". И уже на Западе все понимают, что всерьез эти слова воспринимать не следует.

"Путин воспринимает только силу. Запад это понимает, и никакими словесами от поддержки Украины их не отпугнуть. И это самая неприятная новость для Путина", – добавил он.