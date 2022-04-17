У цих закликах є лише відчай. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін.

Увага Путіна можуть зупинити тільки ЗСУ, – російський опозиційний політолог

Тому що, як він пояснив, зараз ніхто серйозно не сприймає слова ні Захарової, ні Лаврова. Всі чудово розуміють, що це лише пусті слова і у них забракне духу на якісь потужні "дії у відповідь" Заходу.

"Будь ласка, давайте, кажіть, що ви не допустите такого (постачання зброї Україні – 24 канал), не залишите це просто так і будуть дії у відповідь. Але які ж це?", – сказав політолог.

Він вважає, що завдавати ударів по території НАТО Путін уже не ризикне, особливо після потужного відсічу України, яка навіть не входить в Альянс.

А знищувати каравани західної зброї, про що Лавров вже заявляв, – у них кишка тонка,

– додав Орешкін.

Так що, на думку політолога, російське відомство просто "трусить повітря". І вже на Заході усі розуміють, що всерйоз ці слова сприймати не слід.

"Путін сприймає лише силу. Захід це розуміє і жодними словесами від підтримки України їх не відлякати. І це найнеприємніша новина для Путіна", – додав він.