Що може зупинити Путіна

Питання в тому, що у нього справді нічого не вдається. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін.

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Навіть потоплення крейсера "Москва" не лише символічне. Тому що удар завдали не по іміджу Путіна, а по "картинці світу диванних військ" Росії.

Однак не варто очікувати, що російський глава не завдасть удару у відповідь, але в України є протиповітряна оборона на такі випадки, зазначив Орешкін.

Попри це навіть в Москві розуміють, що загострення ситуація – не нескінченний процес.

Путіна можуть зупинити лише Збройні Сили України,

– наголосив політолог.

Також він додав, що план "зрівняти міста України з землею" – не буде переможним. Кремлівського диктатора можна зупинити, йому "не дозволять помститись".