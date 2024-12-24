У нардепа Кисилева нашли незадекларированные 70 миллионов доходов и люксовые машины

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции совместно с журналистами обнаружили у народного депутата Игоря Кисилева признаки незаконного обогащения на сумму более 70 миллионов гривен. Информация передана в Офис Генерального прокурора.

Депутата избрали от незаконной партии "ОПЗЖ". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info.

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Чем незаконно завладел Кисилев

Расследователи выяснили, что Кисилев проживает в элитном жилом комплексе Diamond Hill в Киеве. Стоимость такой же, как у него, квартиры площадью 360 квадратных метров, в зависимости от ремонта, может достигать от 2 до 5 миллионов долларов.

Кроме того, депутат пользуется роскошными автомобилями, зарегистрированными на жену. В частности, журналисты зафиксировали, как он передвигался на автомобилях Mercedes и Range Rover, оформленных на компанию его жены.

Исследуя финансы семьи, журналисты обнаружили, что в 2023 году жена нардепа Анна Кисилева получала доход от компании "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ". Именно эта компания является владельцем Range Rover 2023 года выпуска. В частности, журналисты зафиксировали их визиты в столичные рестораны и загородный комплекс отдыха "SHELEST".

Также стало известно, что на этом автомобиле Кисилевы выезжали за границу 9 июня 2024 года. Депутат оставался за пределами страны тогда аж два месяца.

Сам Кисилев объясняет, что Range Rover – это служебный автомобиль жены, поэтому он не обязан декларировать его.

Ранее журналисты сообщали, что Кисилев проживает в дорогой киевской квартире, которую он объяснял принадлежностью к семейному имуществу.