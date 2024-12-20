Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований. Поэтому, окончательное решение суда вступило в законную силу.

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Дубинского подозревают в злоупотреблении служебным положением

Как определили следователи, в августе и октябре 2023 года нардеп Александр Дубинский воспользовался своими полномочиями и обратился в Минздрав Украины и ГБР с депутатскими обращениями,, которые имели частный интерес. В частности, вопросы касались выдачи ему разрешения на выезд за границу и проверку руководства правоохранительных органов, которые ведут против него расследование.

8 ноября 2023 года Александру Дубинскому объявили подозрение в правонарушении, связанном с коррупцией. Дело рассматривал Печерский суд города Киева. Учитывая все данные, судья признал Дубинского виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Нардеп подал апелляцию

После этого народный депутат подал апелляцию относительно такого решения суда. Зато, как сообщает Офис Генерального прокурора, Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокурора и отказался принять жалобу Александра Дубинского и его защитника. Было решено признать нардепа виновным в совершении административного правонарушения.

Таким образом Александра Дубинского внесут в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В каких делах фигурирует Дубинский

Одно из недавних дел, открытых на нардепа, касалось организации незаконного пересечения границы. Следствие установило, что Дубинский в 2022 и 2023 годах помог брату своей гражданской жены незаконно выехать в Молдову: сначала через систему "Шлях", а позже – с помощью документов от Киевской ОГА. За это правонарушение нардепу грозит до 7 лет заключения.

Себе Дубинский также подделывал документы, чтобы выехать из Украины.

Позже, в октябре, Александру Дубинскому и еще 4 его сообщникам вручили подозрение в государственной измене. По данным следователей, они сотрудничали с российскими спецслужбами, дискредитировали имидж Украины на международной арене и пытались ухудшить дипломатические отношения с США.

Несмотря на все подозрения и обвинения Александр Дубинский остается действующим депутатом Верховной Рады.