По данным следствия, нардеп Дубинский в сговоре с другими людьми в августе 2022 года организовал незаконный выезд в Молдову брата своей гражданской жены. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Смотрите также Дубинского будут судить за подделку удостоверения для выезда за границу
Дубинский поспособствовал незаконному выезду мужчин за границу
Нардеп предоставил родственнику документы, зарегистрированные в системе "Шлях", для пересечения границы. Это была выписка из распоряжения Киевской ОВА, что позволяет выезд за пределы Украины водителям, которые осуществляют перевозки для нужд ВСУ. Разрешение он получил на запрос Вышгородской РГА при поддержке депутата и связанного с ним общественного объединения "Медиаоборона".
Правоохранительные органы сообщают, что упомянутый "родственник" после пересечения границы фактически устроился на работу на иностранном морском судне, не выполнял никаких перевозок для нужд Вооруженных Сил Украины и вернулся в Украину в конце 2022 года после окончания контракта.
Важно! Правоохранители не называют имя народного депутата, однако из деталей дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском.
В 2023 году Дубинский, в сотрудничестве с другими лицами, снова организовал незаконный выезд того же "родственника" за границу как водитель волонтера, на тех же условиях. Мужчина снова выехал из Украины в Молдову, используя аналогичные документы от КОВА на основании запроса общественной организации "Медиаоборона".
Так, 2 сентября Генпрокурор сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения Александру Дубинскому. На этот раз уголовное нарушение зафиксировано по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Что известно о деле Дубинского
- Сначала подозревали, что он мог подделать служебное удостоверение и таким образом выехать за границу. Обвинительный акт уже направлен в суд. О подозрении нардепу сообщили еще 8 августа 2023 года. Тогда он должен был носить электронный браслет, но не делал этого.
- Статья предусматривала штраф 34 – 68 тысяч или ограничением свободы до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
- Впрочем, Дубинского подозревают и в том, что он организовал схему незаконного выезда мужчин за границу и вероятно работал на военную разведку России, получив позывной "Буратино". Таким образом, он является фигурантом трех уголовных производств.
- По данным СБУ, нардеп расшатывал общественно-политическую ситуацию и дискредитировал Украину на международной арене.