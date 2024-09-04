За даними слідства, нардеп Дубінський у змові з іншими людьми у серпні 2022 року організував незаконний виїзд до Молдови брата своєї цивільної дружини. Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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Дубінський посприяв незаконному виїзду чоловіків за кордон

Нардеп надав родичу документи, зареєстровані у системі "Шлях", для перетину кордону. Це був витяг з розпорядження Київської ОВА, що дозволяє виїзд за межі України водіям, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ. Дозвіл він отримав на запит Вишгородської РДА за підтримки депутата та пов'язаного з ним громадського об'єднання "Медіаоборона".

Правоохоронні органи повідомляють, що згаданий "родич" після перетину кордону фактично влаштувався на роботу на іноземному морському судні, не виконував жодних перевезень для потреб Збройних Сил України та повернувся до України наприкінці 2022 року після закінчення контракту.

Важливо! Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Олександра Дубінського.

У 2023 році Дубинський, у співпраці з іншими особами, знову організував незаконний виїзд того ж таки "родича" за кордон як водій волонтера, за тих же умов. Чоловік знову виїхав з України до Молдови, використовуючи аналогічні документи від КОВА на підставі запиту громадської організації "Медіаоборона".

Так, 2 вересня Генпрокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри Олександру Дубінському. На цей раз кримінальне порушення зафіксоване за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Що відомо про справу Дубінського