Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив в эфире 24 Канала рассказала, что сделка происходила через несколько недель после введения персональных санкций в США против Дубинского. Очевидно, что здесь присутствует российский след, на это указывает несколько факторов.

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Как удалось узнать о сотрудничестве Дубинского с россиянами

Именно источники в спецслужбах сообщили общественной инициативе "Голка" о том, что средства родным Александра Дубинского поступали несколькими транзакциями от россиянок – Ксении Кац и ее матери Елены. После – состоялась покупка недвижимости.

В 2018 году он посещал Москву, а в 2019 году перед парламентскими выборами – Санкт-Петербург. Из Питера вернулся в Киев через Барселону – за несколько недель до дня голосования. Доказательством этого являются транзакции с банковской карты Дубинского.

Стоит также вспомнить скандал с выездом бывшего нардепа в Испанию под прикрытием больного отца. Очевидно, что Дубинский получал средства от России и занимался расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене.

Напомним, что он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. По решению суда экс-нардеп находится в СИЗО, его судят за государственную измену.

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"Национальная безопасность является приоритетом для всех секторов: общественного, спецслужб, журналистов. В силу определенных обстоятельств не все может быть официально озвучено. Важно дожимать эти дела, чтобы они не съехали куда-то в информационном поле. Общество должно помнить, что у нас есть Дубинский. Потому что потом может оказаться, что кто-то появляется на свободе. Были ситуации, когда людей выпускали с браслетами, которые потом раскрывались и те раскрывались и те убегали. Нам это не нужно. Поэтому необходимо каждую историю держать в фокусе", – подчеркнула Ирина Федорив.

Возглавив партию "Слуга Народа" в Киевском облсовете в 2020 году, Дубинский привел с собой "консервы", с которыми потом героически боролись несколько лет. За это, по мнению главы общественной инициативы "Голка", должна быть политическая ответственность. Когда общественный сектор и медиа говорят о "красных линиях", то о них не надо забывать.

Эта история больше, чем дело Дубинского. У нас политическая, к сожалению, каждый раз, кто бы ни шел в президенты и парламент, они игнорируют эти "красные линии". Потом мы все годами пытаемся выбросить из политической системы, идут судебные дела. Дубинский, надеюсь, уж точно не прыгнет с дела,

– констатировала Федорив.