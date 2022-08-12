Даже школьник понял бы, – Кислица на пальцах объяснил небензе, что следует делать россии

российские оккупанты решили шантажировать Украину и мир ядерной опасностью на ЗАЭС. Бояться и играть по их правилам никто не собирается, о чем откровенно говорят на всех уровнях.

российские оккупанты заменировали ЗАЭС и обстреливают ее из своего оружия. Из-за ядерной угрозы собрался Совбез ООН, где россияне в привычном для себя стиле начали врать об "обстрелах ВСУ" и шантажировать цивилизованный мир опасностью. Навязать свои правила оккупантам не удается.

Читайте на тему Постпред Украины в ООН мощно ответил на ложь россиян о Запорожской АЭС

Кислица начал объяснять россиянам "на пальцах"

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал весь мир усиливать давление на россию и потребовать от нее полной деоккупации Запорожской АЭС. Кроме того, россияне должны прекратить какую-либо деятельность вблизи ядерного объекта и вернуть его под контроль Украины.

Уход из ЗАЭС не должен быть "жестом доброй воли". Это обязанность оккупантов, которую на них налагает международное гуманитарное право. Я объясню россии "на пальцах", так что даже школьник поймет,

– сказал Кислица.

Представитель Украины в ООН заявил, что россияне должны:

позволить МАГАТЭ обеспечить миссию немедленно и без каких-либо условий;

разминировать объекты Запорожской АЭС;

убрать военных с территории ЗАЭС, а также увести свое оружие от объекта;

Кислица также призвал всех остановить оккупантов, ведь радиационный ветер будет опасен для стран по всему земному шару.

Смотрите также – российские оккупанты начали ядерный шантаж, чтобы заставить Украину выйти на переговоры на их условиях: видео