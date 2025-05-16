Треш, угрозы и аморальные заявления шли потоком, – Кислица о переговорах в Стамбуле
- Кислица подчеркнул, что переговоры в Стамбуле сопровождались "угрозами и аморальными заявлениями" России.
- По словам дипломата, российская делегация не была уполномочена принимать решение об остановке огня.
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись мирные переговоры между Россией и Украиной. Встречу прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел Украины и ее экс-представитель при ООН Сергей Кислица.
Об этом в субботу, 24 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона. Дипломат заявил, что не доволен общим результатом переговоров.
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Кислица прокомментировал переговоры в Стамбуле
По словам Кислицы, делегация российской стороны на встрече в Турции не была уполномочена принимать решение об остановке огня.
Количество треша, угроз, цинизма и аморальных заявлений... Это шло почти сплошным потоком,
– рассказал дипломат.
Он вспомнил также о "длиннющие псевдоисторические экскурсы" от представителей страны-агрессора, их требования 4 – 6 областей и угрозы относительно того, что некоторые члены украинской делегации могут потерять родственников.
По сути, та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят – ты не украинец, ты россиянин…
– добавил Кислица.
Напомним, по словам главы МИД Украины Андрей Сибиги, недавние переговоры продемонстрировали показательное различие между позициями сторон. "Россия абсолютно сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и постоянно говоря о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвигать те же абсурдные требования, что и 3 года назад", – заявил дипломат.