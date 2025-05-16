Треш, угрозы и аморальные заявления шли потоком, – Кислица о переговорах в Стамбуле

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись мирные переговоры между Россией и Украиной. Встречу прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел Украины и ее экс-представитель при ООН Сергей Кислица.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона. Дипломат заявил, что не доволен общим результатом переговоров.

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Кислица прокомментировал переговоры в Стамбуле

По словам Кислицы, делегация российской стороны на встрече в Турции не была уполномочена принимать решение об остановке огня.

Количество треша, угроз, цинизма и аморальных заявлений... Это шло почти сплошным потоком,

– рассказал дипломат.

Он вспомнил также о "длиннющие псевдоисторические экскурсы" от представителей страны-агрессора, их требования 4 – 6 областей и угрозы относительно того, что некоторые члены украинской делегации могут потерять родственников.

По сути, та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят – ты не украинец, ты россиянин…

– добавил Кислица.

Напомним, по словам главы МИД Украины Андрей Сибиги, недавние переговоры продемонстрировали показательное различие между позициями сторон. "Россия абсолютно сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и постоянно говоря о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвигать те же абсурдные требования, что и 3 года назад", – заявил дипломат.