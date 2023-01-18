Издевательство, когда соучастник преступлений одевает мантию проповедника, – Кислица высмеял Небензю в ООН

17 января состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное Россией. Во время него обсуждали якобы "притеснения" УПЦ МП в Украине. На это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Он полностью раскритиковал российского представителя Небензю. Ведь оккупанты, чья церковь буквально стала филиалом ФСБ в Украине, продолжают беззастенчиво врать.

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Обвинение России – издевательство

В своем твиттере Кислица вспомнил заявления о военных комарах, а также грязные бомбы. В то же время он заметил, что в этот раз Небензя пошел еще дальше.

"Это настоящее издевательство, когда соучастник преступлений над человечеством одевается в мантию проповедника и объясняет, какую конфессию в Украине следует признать канонической", – отметил он.

Россия лжет о "притеснениях" церкви

Началось заседание с откровенного фарса. Во время него выступил митрополит российской православной церкви Антоний. Он отметил, что власти нашего государства якобы пытаются ликвидировать "каноническую УПЦ". Более того, лишение гражданства Украины священников УПЦ МП – "форма массовых политических репрессий".

Вернемся к Небензе, выступившему после митрополита Антония. Он признал, что от имени УПЦ МП страну-агрессора никто не просил выступать. Более того, никто из Украины не обращался в Россию с просьбой. В то же время он отметил, что заявление УПЦ "продиктовано нежеланием еще раз получить обвинения в коллаборационизме".

В УПЦ обратились к Россие

Заметим, что перед началом заседания УПЦ МП было опубликовано заявление. В ней подчеркивают, что не обращались ни к одному государству, чтобы оно поспособствовало защите прав. В том числе и "государству, совершившему вооруженное нападение на нашу страну". Более того, уверяют, что узнали о намерениях России организовать заседание от журналистов.

"Призываем власти России не говорить от имени нашей церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в собственных политических целях", – отмечают в заявлении.

Напомним, что накануне Кислица гневно обратился к коллегам из ООН. Сделал он это после жуткого ракетного удара 14 января. Тогда враг попал ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. В результате погибли 45 человек.