Свозите их на терапию, – Кислица разнес россиян в ООН и указал "единственный правильный путь"

На очередном заседании Совбеза ООН по войне в Украине не обошлось без российских выдумок и откровенной лжи. Постпред Украины Сергей Кислица посоветовал россиянам полечить свои галлюцинации и дал совет, как кремлю уберечь жизнь своих солдат.

Это произошло на заседании 8 сентября, которое созвала россия. Страна-оккупант захотела обсудить поставки западного вооружения в Украину и решила помешать помощи международных партнеров нашему государству через ложь в ООН.

Обратите внимание Миссия ООН вскоре прибудет в Оленевку, где россия совершила теракт против украинских пленных

Кислица объяснил, почему Совбез ООН не может эффективно работать

Постоянный представитель Украины при ООН начал свою речь со слов покойной королевы Великобритании Елизаветы II, которые вписываются в контекст украинской борьбы с оккупантами: "Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще более решительно бороться за лучшее будущее". Также дипломат выразил соболезнования по поводу смерти Ее Величества.

Сергей Кислица отметил, что началом агрессии против Украины в 2014 году и полномасштабным вторжением в 2022 году россия нарушила все нормы и принципы международного права, в том числе и Устава ООН.

Также постпред Украины подчеркнул, что только россия ответственна за то, что Совбез ООН не способен эффективно выполнять свои функции – страна-агрессор, занявшая место ссср блокирует работу.

Кислица подчеркнул, что Украина будет бороться до победного конца. То есть до освобождения всех временно захваченных территорий, включая незаконно аннексированный Крым. В то же время дипломат дал совет россиянам, как уберечь жизнь оккупантам.

Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все русские солдаты, зашедшие в Украину убивать ее народ. Единственное, что путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, это приказать им немедленно отступить,

– подчеркнул Кислица.

Постпред Украины сравнил путина и Гитлера и посоветовал россиянам лечить галлюцинации

Сергей Кислица вспомнил историю Второй мировой, когда благодаря американскому ленд-лизу союзники смогли нанести поражение гитлеровской Германии. Даже вожди ссср сталин и хрущев признавали тот факт, что если бы не США, то советская армия не одержала бы победу.

Единство международного сообщества и ленд-лиза помогли остановить Гитлера. Сейчас то же самое, по словам Кислицы, поможет остановить и путина. В качестве доказательства украинских усилий постпред Украины вспомнил контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Дипломат отметил, что у россиян много галлюцинаций. Поэтому Кислица посоветовал отвезти российскую делегацию на терапию, а россии сдаться для сохранения жизней своих граждан и граждан Украины.

Это тяжелое состояние. Однако, позвольте мне предложить, чтобы эти симптомы изучали и лечили не в этом зале. Им нужны другие специалисты. Возможно, меньше миль от штаб-квартиры ООН на той же Первой авеню. Так что везите их туда и просите о терапии! Однако есть только один по-настоящему верный путь, чтобы спасти жизнь тысячам украинских и фактически граждан россии. То есть сдаться и отойти! Если этого не произойдет, никакая терапия не поможет,

– подчеркнул Кислица.

Интересно – скабеева оконфузилась очередным абсурдом: смотрите видео

Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по поставкам западного вооружения Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Юге и Харьковщине. Однако постпред россии сергей небензя цинично заявил, что якобы предоставление оружия Украине является "угрозой миру и безопасности", но угрозой на самом деле является россия, которая начала самую масштабную войну со времен Второй мировой.