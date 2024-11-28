Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Кислица отметил, что руководство КНДР обязательно ответит за свои действия на скамье подсудимых.

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"Рано или поздно ваш народ будет свободен"

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сону во время заседания Совета Безопасности обвинил Запад в "развязывании войн" в Украине и на Ближнем Востоке. Украинский дипломат Сергей Кислица отреагировал на эти слова резким заявлением.

Сергей Кислица заявил, что не намерен комментировать "выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством".

Рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, и ваш народ будет свободен, после чего будет наслаждаться демократией и свободой,

– сказал он.

Украинский дипломат также подчеркнул, что постпред КНДР представляет "преступный режим, который помогает другому преступному режиму".

Заседание Совета Безопасности ООН 27 ноября было созвано по просьбе Украины из-за продолжающихся ракетных атак России на критическую инфраструктуру. Кислица объяснил, что обращение в Совет Безопасности стало ответом на усиление агрессии со стороны страны-оккупанта.