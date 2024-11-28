Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Кислиця наголосив, що керівництво КНДР обов'язково відповість за свої дії на лаві підсудних.

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"Рано чи пізно ваш народ буде вільний"

Постійний представник Північної Кореї при ООН Кім Сону під час засідання Ради Безпеки звинуватив Захід у "розв'язуванні війн" в Україні та на Близькому Сході. Український дипломат Сергій Кислиця відреагував на ці слова різкою заявою.

Сергій Кислиця заявив, що не має наміру коментувати "вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом".

Рано чи пізно ви й ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, і ваш народ буде вільний, після чого насолоджуватиметься демократією і свободою,

– сказав він.

Український дипломат також підкреслив, що постпред КНДР представляє "злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму".

Засідання Ради Безпеки ООН 27 листопада було скликане на прохання України через тривалі ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру. Кислиця пояснив, що звернення до Ради Безпеки стало відповіддю на посилення агресії з боку країни-окупанта.