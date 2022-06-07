Кислица высмеял постпреда России в ООН: тот опозорился, вспомнив о фейковой рекламе KFC

Постпред России в ООН Сергей Небензя опозорился на очередном заседании Совбеза. В своем выступлении он упомянул провокационную рекламу сети заведений быстрого питания KFC. Впрочем, она оказалась фейковой, а россиянин – опозоренным.

Реклама KFC, на которую ссылался Небензя, оказалась подделкой

Уже традиционно потролил и вывел Небензю на чистую воду украинский постпред Сергей Кислица. Украинский дипломат "прояснил" ситуацию после заседания Совбеза ООН, которое, к слову, касалось противодействия сексуальному насилию, связанному с войной в Украине.

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Незадолго до заседания в сети начали появляться фотографии билбордов, установленных на вокзале Мюнхена в Германии. Это вроде бы была реклама KFC. На них был изображен основатель сети полковника Сандерса, который лежит в постели с откинутым одеялом. Изображение дополняла провокационная надпись: "Цыпам из Украины очень рады в Германии".

Именно на эту "рекламу" ссылался на заседание Совбеза ООН россиянин Небензя. Однако Кислица быстро успокоил дипломата страны-агрессорки. В своем твиттере он написал, что Небензя "опять дал в штангу".

Ссылаясь на официальное заявление сети KFC , он отметил, что эта реклама была фейковой, то есть билборд кто-то подделал. "Эта оскорбительная реклама создана не KFC. Нам жаль", – сказали в компании.

Реклама-подделка, на которую ссылался Небензя / Фото с твиттера Сергея Кислицы

Кроме того, Кислица предположил, что этот подлог может быть делом рук самой России.

"Вполне может быть тупой дешевкой от российских спецслужб или местных "полезных идиотов". Недаром Небензя использовал эту "рекламу" в своем выступлении, чтобы "опозорить" правительство Германии – мол, смотрите, какие вы #%^… очень вовремя перед РБ о сексуальных" преступления росокупантов в Украине", – прокомментировал в твиттере украинский постпред ООН.

Сергей Небензя сбежал с того же заседания Совбеза ООН во время выступления главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он вспомнил свой визит в Бородянку Киевской области и назвал действия России варварством и настоящими военными преступлениями. Мишель обратился и к Небензи, призвав его быть честным. Однако представитель России только накинул пятками. Кислица же заметил, что "еще никогда нервы так не подводили путинского посланника".

Это приблизило российскую "дупеломатию" к неизбежному большому финалу. День приближается, товарищ. Не жалею,

– отреагировал Кислица на действия и заявления постпреда России на заседании Совбеза 6 июня.

Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН по противодействию сексуальным преступлениям России в Украине / Фото с твиттера Сергея Кислицы

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