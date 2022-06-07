Реклама KFC, на яку посилався Небензя, виявилася підробкою

Вже традиційно потролив та вивів Небензю на чисту воду український постпред Сергій Кислиця. Український дипломат "прояснив" ситуацію після засідання Ради безпеки ООН, яке, до слова, стосувалося протидії сексуальному насильству, пов'язаному з війною в Україні.

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Незадовго до засідання у мережі почали з'являтися фото білбордів, встановлених на вокзалі Мюнхена в Німеччині. Це нібито була реклама KFC. На них було зображено засновника мережі полковника Сандерса, який лежить у ліжку з відкинутою ковдрою. Зображення доповнював провокативний напис: "Ципам з України дуже раді в Німеччині".

Саме на цю "рекламу" посилався на засідання Радбезу ООН росіянин Небензя. Однак, Кислиця швидко заспокоїв дипломата країни-агресорки. У своєму твітері він написав, що Небензя "знову дав у штангу".

Посилаючись на офіційну заяву мережі KFC, він зауважив, що ця реклама була фейковою, тобто білборд хтось підробив. "Ця образлива реклама створена не KFC. Нам шкода", – сказали в компанії.

Реклама-підробка, на яку посилався Небензя / Фото з твітера Сергія Кислиці

Крім того, Кислиця припустив, що ця підробка може справою рук самої Росії.

"Цілком може бути тупою дешевкою від російських спецслужб або місцевих "корисних ідіотів". Недарма Небензя використав цю "рекламу" у своєму виступі, щоб "зганьбити" уряд Німеччини – мовляв, дивіться, які ви #%^… дуже вчасно перед РБ про сексуальні злочини росокупантів в Україні", – прокоментував у твітері український постпред ООН.

Нагадаємо! Сергій Небензя втік із того ж засідання Радбезу ООН під час промови голови Європейської ради Шарля Мішеля. Він пригадав свій візит до Бородянки, що на Київщині, і назвав дії Росії варварством та справжніми воєнними злочинами. Мішель звернувся і безпосередньо до Небензі, закликавши його бути чесним. Однак, представник Росії лише накивав п'ятами. Кислиця ж зауважив, що "ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця".

Це наблизило російську "дупеломатію" до неминучого великого фіналу. День наближається, товаришу. Не шкодую,

– відреагував Кислиця на дії та заяви постпреда Росії на засіданні Радбезу 6 червня.

Небензя втік з засідання Радбезу ООН щодо протидії сексуальних злочинів Росії в Україні / Фото з твітера Сергія Кислиці

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