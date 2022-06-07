На Боннській конференції висловили підтримку Україні
Так учасники висловили свою солідарність з Україною. Окрім того, саме українській делегації надали можливість відкрити конференцію та першою виступити з промовою.
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Також делегати інших країн згадували та підтримували Україну і засуджували країну-агресорку Росію у своїх промовах. Зокрема, представник Австралії засудив невиправдане вторгнення Росії в Україну та назвав його прямим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.
Від імені Євросоюзу підтримку Україні висловили учасники конференції з Франції, а від імені Групи збереження цілісності довкілля – делегати зі Швейцарії. Також слова підтримки для нашої держави пролунали від представників Грузії, Великої Британії та США.
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- На конференції в Бонні подібний випадок стався не вперше. Такі дії світових діячів вже стали своєрідною традицією на знак солідарності з Україною.
- Вперше це відбулося за кілька днів після початку повномасштабної війни Росії в Україні – 1 березня. Тоді на конференції Ради ООН з прав людини більше ніж 100 депутатів ЄС відмовили слухати російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та вийшли із зали.
- 21 травня ідентичний випадок стався на зустрічі міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоці. Під час виступу міністра економіки Росії Максима Решетнікова на знак протесту залу залишили представники США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії. Коли росіянин закінчив промову, вони повернулися на свої місця.
- 24 травня відбулася 44 Консультаційна нарада Договору про Антарктику в Берліні. На ній також виступав представник Росії. Під час його промови делегати 25 країн показово вийшли із зали.
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