Українську делегацію в Берліні очолює заступник міністра освіти й науки України Олексій Шкуратов. Він наголосив, що саміт в Німеччині є найголовнішою подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН.
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Хто підтримав Україну
Під час Консультаційної наради Договору про Антарктику в Берліні були присутні делегати з 54 країн світу, які є учасниками цієї угоди. З них 29 – консультативні сторони, тобто країни, які мають право голосу щодо тих чи інших питань. Серед таких держав є й Україна.
24 травня відбулося урочисте засідання з нагоди відкриття Консультаційної наради. На ній виступив представник України, радник-посланник Посольства України в Німеччині Максим Ємельянов, який розповів про наслідки російського вторгнення і його вплив на українську антарктичну програму.
Після цього представник Франції озвучив спільну заяву від 11 країн членів ЄС на підтримку України та засудження російської агресії. До цієї заяви доєдналися й інші члени Договору про Антарктику. Загалом Україну підтримали 25 країн, зокрема:
- Франція;
- Бельгія;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Італія;
- Польща;
- Болгарія;
- Чехія;
- Іспанія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Норвегія;
- Румунія;
- Японія;
- Індія;
- Австралія;
- Велика Британія;
- США;
- Бразилія;
- Аргентина;
- Чилі;
- Еквадор;
- Колумбія;
- Уругвай.
Цікаво, що 23 з 25 краї, які підтримали нашу державу, є членами консультативної сторони.
Крім того, представник США під час виступу анонсував припинення дії договору між американським та російським урядами про співробітництво в Антарктиді та блокування головування Росії у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.
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