Сергей Кислица жестко потролил Россию после того, как рейс путинских чиновников не смог попасть в Сербию. Ведь для россиян закрыли авиапространство.

Соответствующую шутку опубликовал Сергей Кислица. В частности, постоянный представитель Украины при ООН вспомнил слова-возмущения Марии Захаровой.

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Кислица потролил путинскую Захарову

Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то" - булькатила Захарова, глядя в зеркало в туалете правительственного ЗОДа после досрочного возвращения из Белграда,

– написал Кислица.

Следует вспомнить, что цитата спикерши МИД России – правдива. Именно это Мария Захарова заявляла после того, как для российского самолета было закрыто воздушное пространство.

Путинские чиновники не попали в Сербию

Министерство иностранных дел России не смогло попасть в Сербию. Все из-за того, что трое соседей страны отказались разрешить его самолету использовать их воздушное пространство . Соответствующее решение было принято из-за войны войны, которую Россия начала против Украины. В частности, запрет ввели следующие страны:

Болгария;

Северная Македония;

Черногория.

Предварительно известно, что представители России 6 – 7 июня должны были находиться в Сербии. Там они должны были встретиться с президентом Вучичем, а также:

министром иностранных дел Николаем Селаковичем;

спикером парламента Ивицей Дачичем;

патриархом СПЦ Порфирием;

послом России.

Заблаговременно Россия не называла мишень визита. Однако давно известно о дружественном отношении властей Сербии к России. Эта страна не ввела против России санкции после полномасштабного нападения на Украину.

Реакция России на запрет полетов

После того, как стало ясно, что визита в Сербию не будет, в России начало "подгорать". В частности, вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев уже традиционно заявил, что к этому решению точно имеют отношение США. Последний снова озвучил пропаганду России.

Вышеупомянутая Мария Захарова заявила, что якобы "страны-участники ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи". Также она сказала слова, которые вспоминал Сергей Кислица, что якобы: "Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то ".

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