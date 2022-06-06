Відповідний жарт опублікував Сергій Кислиця. Зокрема постійний представник України при ООН пригадав слова-обурення Марії Захарової.

Зауважте Лавров скасував візит до Сербії через закриття авіапростору для його літака

Кислиця потролив путінську Захарову

Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте що ви в центрі світу, що крім вас немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось" – булькатіла Захарова дивлячись у дзеркало в туалеті урядового ЗОДу після дострокового повернення з Белграду,

– написав Кислиця.

Варто пригадати, що цитата спікерки МЗС Росії – правдива. Саме це Марія Захарова заявляла після того, як для російського літака закрили повітряний простір.

Путінські високопосадовці не потрапили в Сербію

Міністерство закордонних справ Росії не змогло потрапити у Сербію. Все через те, що троє сусідів країни відмовилися дозволити його літаку використовувати їхній повітряний простір. Відповідне рішення ухвалили через війну, яку Росія почала проти України. Зокрема заборону запровадили такі країни:

Болгарія;

Північна Македонія;

Чорногорія.

Попередньо відомо, що представники Росії 6 – 7 червня мали перебувати у Сербії. Там вони мали зустрітись з президентом Вучичем, а також:

міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем;

спікером парламенту Івіцей Дачичем;

патріархом СПЦ Порфірієм;

послом Росії.

Заздалегідь Росія не називала мету візиту. Проте давно відомо про дружнє ставлення влади Сербії до Росії. Ця країна не запровадила проти Росії санкцій після повномасштабного нападу на Україну.

Реакція Росії на заборону польотів

Після того, як стало зрозуміло, що візиту в Сербію не буде, в Росії почало "підгорати". Зокрема віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов вже традиційно заявив, що до цього рішення точно мають стосунок США. Останній знову озвучив пропаганду Росії.

Вищезгадана Марія Захарова заявила, що нібито "країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку". Також вона сказала слова, які згадував Сергій Кислиця, що нібито: "Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось".

Натомість глава Роскосмосу Дмитро Рогозін почав погрожувати Європі міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

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