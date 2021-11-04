Кислород на грани: Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады из-за ситуации с COVID-19
4 ноября 2021 , 09:56Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Верховной Рады Украины
Спикер Руслан Стефанчук в четверг, 4 ноября, подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады. Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса. В частности, речь будет идти о кислороде для инфицированных.
В распоряжении говорится, что внеочередное заседание инициировали сразу 155 народных избранников. Темой будет увеличение расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций.
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Ситуация с COVID-19 ухудшается
- В течение суток, 3 ноября, в Украине обнаружили 27 377 новых зараженных коронавирусом.
- Количество госпитализированных составило 5 472 человека.
- К сожалению, в течение суток ушли из жизни 699 инфицированных.
- Выздоровели – 12 464 украинца.
Темпы вакцинации в Украине
- По состоянию на 3 ноября в Украине вакцинировались почти 11 миллионов граждан.
- Для этого использовали следующие препараты: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Cominarity (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's), Moderna.
- В течение суток 3 ноября вакцинировались 299 272 украинца.
Сообщение из телеграм-канала Верховной Рады:
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.