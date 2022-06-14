В частности, эти маниакальные выбросы повлияли на позицию Соединенных Штатов. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, слова Путин дали очень серьезный довод сторонникам Украины.

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Заявления Путина о Петре I сменили риторику США

Пионтковский отметил, что у президента США Джозефа Байдена откровенные антипутинские настроения, однако его все время останавливают. В частности, это делает дипломат и посол США в России Джон Салливан.

Как только Байден назовет его (Путина – 24 канал) убийцей или скажет: "Черт возьми, сколько же это чудовище может оставаться у власти?", сразу же выскакивает из-за его плеча Салливан, и говорит: "Нет, вы неправильно дедушки поняли ",

– рассказал Пионтковский.

Однако в последней своей речи американский президент рассказывал о своем предстоящем визите на Ближний Восток и о том, что 16 июля он планирует быть в Израиле. Байден отметил, что постарается повлиять на израильское правительство, чтобы решительно поддерживал Украину. Главным его аргументом является непрекращающийся поток свидетельств о военных преступлениях, которые совершает российская сторона в войне против Украины.

По мнению Пионтковского, такое нравственное настроение Байдена "подогрето" не только информацией о многочисленных преступлениях, но и заявлением Путина о Петре I.

Поклонник Путина Киссинджер признал его гопником

Однако больше удивил Генри Киссинджер, который всегда отличался пророссийскими взглядами. По словам публициста, в США Киссинджер цитируется как основной враг Украины, а его речь в Давосе стала продолжением 20-летней пропутинской деятельности.

Годами Киссинджер развивал мысль о том, что главный соперник Штатов – это Китай. В последнее время он говорил о том, что США нужно "подружиться" с Россией против Китая. "Для этого нужно будет пойти на какие-нибудь мелкие уступки. Если он хочет изнасиловать Украину – пусть насилует, какое это имеет значение в глобальном масштабе?", – рассказал Пионтковский о позиции Киссинджера.

Но несколько дней назад в большом интервью американец резко изменил свою риторику и отрекся от любви к Путину. Прежде Киссинджер пытался оправдаться за свое выступление в Давосе и сказал, что когда он говорил о территориальных уступках, его неправильно поняли.

Он якобы ссылался на слова Зеленского по поводу того, что никаких разговоров с Россией быть не может, пока ее войска не будут выведены на позиции по состоянию на 23 февраля. Только после этого можно будет вести переговоры по территориям, временно оккупированным ранее.

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Но главное – он отрекся от своей основной концепции. Сказал, что Путин стратегически проиграл, как бы дальше ни развивались события, показал, что у него нет серьезной армии, а потому он никому не интересен как союзник.

– говорит Пионтковский.

Киссинджер заявил, что Путин – это "гопник, который хочет повсюду нарать". Мол, ему совсем неинтересен Китай, поэтому Штатам нужно забыть о нем и налаживать отношения с Китаем. Это серьезный, конструктивный противник, желающий опередить США в технологиях, цивилизационном развитии, а значит и серьезный вызов, который нужно принять.

По словам публициста, такие заявления Киссинджера звучали очень по-новому. "Поэтому, не все так плохо в США. Я думаю, что нас удовлетворят результаты "Рамштайна-3", который состоится в среду, а если нет – нужно переходить в план Б", - подытожил Пионтковский.

Пионтковский об изменении риторики в Соединенных Штатах: смотрите видео