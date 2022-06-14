Зокрема, ці маніакальні викиди вплинули на позицію Сполучених Штатів. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, слова Путін дали дуже серйозний аргумент прибічникам України.

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Заяви Путіна про Петра I змінили риторику США

Піонтковський зауважив, що в президента США Джозефа Байдена є відверті антипутінські настрої, однак його весь час зупиняють. Зокрема це робить дипломат та посол США в Росії Джон Салліван.

Як тільки Байден назве його (Путіна – 24 канал) вбивцею чи скаже: "Чорт забирай, скільки ж це чудовисько може залишатися при владі?", одразу ж вискакує з-за його плеча Салліван, і каже: "Ні, ви неправильно дідуся зрозуміли",

– розповів Піонтковський.

Однак, в останній своїй промові американський президент розповідав про свій майбутній візит на Ближній Схід та те, що 16 липня він планує бути в Ізраїлі. Байден зауважив, що постарається повпливати на ізраїльський уряд, аби той рішучіше підтримував Україну. Головним його аргументом є невпинний потік свідчень про воєнні злочини, які чинить російська сторона у війні проти України.

На думку Піонтковського, такий моральний настрій Байдена "підігрітий" не лише інформацією про численні злочини, а й заявою Путіна про Петра I.

Прихильник Путіна Кіссинджер визнав його гопником

Однак найбільше здивував Генрі Кіссинджер, який завжди вирізнявся проросійськими поглядами. За словами публіциста, у США Кіссинджер цитується як основний ворог України, а його промова в Давосі стала продовженням 20-річної пропутінської діяльності.

Роками Кіссинджер розвивав думку про те, що головний суперник Штатів – це Китай. Останнім часом він говорив про те, що США потрібно "подружитися" з Росією проти Китаю. "Для цього потрібно буде піти на якісь дрібні поступки. Якщо він хоче зґвалтувати Україну – хай ґвалтує, яке це має значення в глобальному масштабі?", – розповів Піонтковський про позицію Кіссинджера.

Але кілька днів тому у великому інтерв'ю американець різко змінив свою риторику та відрікся від любові до Путіна. Насамперед Кіссинджер намагався виправдатися за свій виступ у Давосі та сказав, що коли він говорив про територіальні поступки, його неправильно зрозуміли.

Він нібито посилався на слова Зеленського щодо того, що жодних розмов з Росією бути не може, поки її війська не будуть виведені на позиції станом на 23 лютого. Лише після цього можна буде вести переговори щодо територій, тимчасово окупованих раніше.

До теми Кіссинджер, який пропонував Україні поступитися територіями, вже заговорив про поразку Росії

Але головне – він відрікся від своєї основної концепції. Сказав, що Путін стратегічно програв, як би далі не розвивалися події, показав, що у нього немає серйозної армії, а тому він нікому не цікавий як союзник,

– каже Піонтковський.

Кіссинджер заявив, що Путін – це "гопник, який хоче всюди на*рати". Мовляв, йому зовсім нецікавий Китай, а тому Штатам потрібно забути про нього і налагоджувати стосунки з Китаєм. Це серйозний, конструктивний супротивник, який хоче випередити США в технологіях, цивілізаційному розвитку, а отже і серйозний виклик, який потрібно прийняти.

За словами публіциста, такі заяви Кіссинджера звучали дуже по-новому. "Тому, не все так погано в США. Я думаю, що нас задовольнять результати "Рамштайну-3", що відбудеться у середу, а якщо ні – потрібно переходити до "плану Б", – підсумував Піонтковський.

Піонтковський про зміну риторики в Сполучених Штатах: дивіться відео