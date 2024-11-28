У Зеленского отреагировали на назначение Трампом спецпредставителя по Украине

Генерал в отставке Кит Келлог стал новым спецпредставителем США по вопросам Украины. Впрочем, это не означает, что Соединенные Штаты готовы отказаться от концепции глобального лидерства.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что Америка не может просто смотреть, как в центре Европы убивают украинцев. В таком случае эта страна не может называться глобальным лидером.

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Эффективное назначение

Если США закроет глаза на войну в Украине, то на такую ситуацию обязательно отреагируют другие страны. Они будут считать, что доминирует Россия и ее правила, поэтому в случае проблем – надо обращаться не к Соединенным Штатам, а к стране-агрессору.

Внутренняя политика США – это их дело. Они могут назначать кого считают нужным. Я думаю, Кит Келлог – это достаточно эффективное назначение. Он генерал-лейтенант и разбирается в войнах,

– сказал Михаил Подоляк.

Относительно замораживания войны, то это точно устроит Россию. Они уже об этом говорят, ведь хотят использовать такие условия, чтобы накопить дополнительный ресурс, перестроить армию, которая вообще не соответствует концепции современных войн. После этого россияне снова нападут.

Они не решили вопрос ради которого все начали. Более того, заморозка конфликта только стимулирует это делать. Но что такое заморозка? Кто установит линию разграничения?,

– отметил советник председателя ОПУ.

Можно вспомнить как до 2022 года ОБСЕ "фиксировала" обстрелы и как Россия "придерживалась" договоренностей. С этого времени ничего не изменилось. Также не понятно, кто будет контролировать то, что происходит на этих территориях. Ведь говорится об огромной линии фронта, на которой останется 600 тысяч российских преступников.

Поэтому есть множество практических вопросов, которые никто не поднимает, говоря о замораживании войны. Более того, Россия будет проводить мощную пропагандистскую работу, которая будет иметь влияние – все это надо осознавать.

К тому же следует понимать, что официальной позиции президента США Дональда Трампа нет. Продолжается передача власти, глубокое ознакомление с ситуацией и оценка того, что происходит. Только после этого будет сформирована стратегия. Тайные планы и договоренности не более, чем фикция.

Заметим, после своего назначения Кит Келлог выразил благодарность Дональду Трампу и сказал, что работа на него – "привилегия его жизни". Он заявил о готовности работать ради мира "через силу" и в интересах США.