Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил 24 Каналу, что для такого решения есть формальные причины. Они могут быть связаны с законодательством Соединенных Штатов.

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Почему Кит Келлог не едет в Украину

Дональд Трамп еще не является президентом США, поэтому могли возникнуть вопросы, от имени кого прибудет Кит Келлог. Для Кремля это вообще выглядело бы несерьезно. Российский диктатор мог сказать, что у Келлога нет полномочий и отказаться с ним говорить.

Более того, в Соединенных Штатах действует "закон Логана", который приняли еще в 1799 году. Он запрещает всем тем, кто формально еще не у власти, проводить внешнюю политику. То есть действующий президент Джозеф Байден остается руководителем исполнительной ветви власти до 20 января. До этого времени именно он отвечает за внешнюю политику страны.

Поэтому проводить крупные внешнеполитические инициативы другим людям, даже если они выступают от имени избранного президента, – запрещено. Хотя мы видели немало примеров нарушения этого закона,

– рассказал Владимир Дубовик.

Например, в 2016 году, когда Трамп впервые стал президентом, избранный им советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, контактировал с российским послом Сергеем Кисляком. Когда об этом узнали в ФБР, был большой скандал, расследование, а Флинна сняли с должности.

Обратите внимание! Политолог Дмитрий Шеренговский предположил, что перенос визита может быть связан с тем, что Дональду Трампу нужно больше времени, чтобы сформировать свою стратегию. После того Келлог сможет предметно о чем-то говорить.

"Флинна очень активно критиковали, потому что это нарушение акта Логана. Видимо, поэтому кто-то сказал Трампу, чтобы тот дождался инаугурации, а тогда Келлог может ехать и разговаривать с кем хочет. Ведь будет представлять действующего президента", – подчеркнул Владимир Дубовик.

К слову, в украинском МИД отреагировали на отмену поездки. Андрей Сибига отметил, что такой визит является чрезвычайно важным и Украина надеется, что он состоится. Представители обеих сторон контактируют, чтобы определить новые временные рамки встречи.