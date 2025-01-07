Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зауважив 24 Каналу, що для такого рішення є формальні причини. Вони можуть бути пов'язані із законодавством Сполучених Штатів.

До теми Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і з яким планом їде в Україну

Чому Кіт Келлог не їде в Україну

Дональд Трамп ще не є президентом США, тому могли виникнути питання, від імені кого прибуде Кіт Келлог. Для Кремля це взагалі виглядало б несерйозно. Російський диктатор міг сказати, що Келлог немає повноважень та відмовитися з ним говорити.

Ба більше, у Сполучених Штатах діє "закон Логана", який прийняли ще у 1799 році. Він забороняє всім тим, хто формально ще не є при владі, проводити зовнішню політику. Тобто чинний президент Джозеф Байден залишається керівником виконавчої гілки влади до 20 січня. До цього часу саме він відповідає за зовнішню політику країни.

Тому проводити великі зовнішньополітичні ініціативи іншим людям, навіть якщо вони виступають від імені обраного президента, – заборонено. Хоча ми бачили чимало прикладів порушення цього закону,

– розповів Володимир Дубовик.

Наприклад, у 2016 році, коли Трамп вперше став президентом, обраний ним радник з національної безпеки генерал Майкл Флінн, контактував з російським послом Сєргєєм Кісляком. Коли про це дізналися у ФБР, був великий скандал, розслідуваня, а Флінна зняли з посади.

Зверніть увагу! Політолог Дмитро Шеренговський припустив, що перенесення візиту може бути пов'язане з тим, що Дональду Трампу потрібно більше часу, щоб сформувати свою стратегію. Після того Келлог зможе предметно про щось говорити.

"Флінна дуже активно критикували, бо це порушення акту Логана. Мабуть, через це хтось сказав Трампу, щоб той дочекався інавгурації, а тоді Келлог може їхати й розмовляти з ким хоче. Адже представлятиме чинного президента", – підкреслив Володимир Дубовик.

До слова, в українському МЗС відреагували на скасування поїздки. Андрій Сибіга наголосив, що такий візит є надзвичайно важливим й Україна сподівається, що він відбудеться. Представники обох сторін контактують, щоб визначити нові часові межі зустрічі.