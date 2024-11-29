У Келлога есть план прекращения войны. Что именно он может предусматривать, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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План Келлога по прекращению войны в Украине

Кит Келлог изложил свой план достаточно подробно, написав в апреле для политического института America First. СМИ привели главные тезисы:

прекращение огня, заморозка линии фронта и введение демилитаризованной зоны. Если Россия согласится на это, получит ограниченное смягчение санкций, полное – только после подписания мирного соглашения, которое "понравится" Украине;

введение налога на экспорт российских энергоносителей, средства от которого пойдут на восстановление Украины;

отложение вступления Украины в НАТО на неопределенный срок;

от Украины якобы не будут требовать отказаться от возвращения оккупированных территорий, но наше государство должно согласиться добиваться этого исключительно дипломатическим путем.

Среди прочего, план также предусматривает прекращение поддержки Украины со стороны США в случае отказа от переговоров с Россией. Усиление поддержки нашего государства и даже существенное ее увеличение, – если агрессор не согласится сесть за стол переговоров.