Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Екатерину Лисунову.
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Кит Келлог – спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России
Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России.
Мы достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной,
– заявил президент США.
Впрочем, подробностей не рассказал.
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Заметим, Radio NV со ссылкой на источники в украинских и американских политических кругах сообщало, что Кит Келлог должен прибыть в Украину якобы уже в ближайшее время, после 11 февраля. Ожидается что спецпредставитель Трампа приедет для встречи с Владимиром Зеленским.
"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", – отмечает источник.
Добавим, накануне в одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что встреча с Китом Келлогом должна состояться в ближайшее время. Однако четкой даты пока нет.