Российского кита-шпиона Хвалдимира нашли мертвым у берегов Норвегии

У берегов Норвегии умер знаменитый российский белуга-шпион Хвалдимир. В настоящее время проводится расследование причин смерти.

Норвежцы заботились о Хвалдимире с 2019 года – с того времени, как впервые обнаружили российского шпиона. Он стал настоящей знаменитостью в сети.

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Смерть кита Хвалдимира

Хвалдимира обнаружили возле Осло-фьорда – фьорда в юго-восточной Норвегии.

К сожалению, сегодня его нашли мертвым. Серьезных травм у него нет, но мы проведем дальнейшее расследование,

– сказал исследователь Себастьян Стренд,

Гибель российского кита-шпиона / фото NRK

Прозвище кита – это сочетание норвежского слова hval, что в переводе кит и имени Владимира Путина. Впервые его заметили норвежские рыбаки в 2019 году – на нем был обвес с камерой GoPro, а еще логотип российской компании с надписью "Снаряжение Санкт-Петербург".

Именно поэтому Хвалдимира прозвали "российским шпионом". Предполагалось, что Россия тренировала его для бора разведданных в рамках исследовательской программы Москвы по использованию китов для морского шпионажа. В Кремле это никак не комментировали. СМИ высказывали предположение, что кит сбежал из России.

Долгое время исследователи размышляли над тем, что делать с белугой, который находился за пределами своей естественной среды. Именно поэтому в июле было решено, что Хвалдимира принудительно переселят из западной Норвегии в фьорд на востоке Финнмарка, чтобы он интегрировался с другими белугами.