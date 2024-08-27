Об этом рассказали DPA источники в немецких кругах безопасности. Они отметили, что на авиабазе ввели повышенный уровень опасности "Чарли" из-за российского беспилотника.

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Российский дрон угрожал авиабазе НАТО

Отмечается, что неподалеку авиабазы НАТО был замечен российский беспилотник. Сначала ввели повышенный уровень опасности "Чарли", а впоследствии его перевели на уровень "Браво+".

Что означает "Чарли" Уровень повышенной опасности "Чарли" означает, что произошел инцидент или есть информация о террористических действиях против Альянса.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, как и на авиабазе, инцидент не комментируют. Представитель базы отверг предположение о полетах дронов как "абсурдные". В то же время полиция Кельна взялась за расследование, а Федеральная прокуратура не расследует это дело.

Напомним, что 23 августа на авиабазе НАТО в Германии был усилен уровень опасности. Отмечалось, что такая ситуация происходит не впервые за последнее время.

Также впоследствии прокуроры Германии подтвердили, что российские беспилотники, вероятно, "Орлан-10" пролетели над атомной электростанцией на территории Шлезвиг-Гольштейн. Прокуратура заявила, что начала расследование относительно полетов дронов над объектами критической инфраструктуры.