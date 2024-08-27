Про це розповіли DPA джерела у німецьких безпекових колах. Вони зазначили, що на авіабазі запровадили підвищений рівень небезпеки "Чарлі" через російський безпілотник.

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Російський дрон загрожував авіабазі НАТО

Зазначається, що неподалік авіабази НАТО було помічено російський безпілотник. Спочатку запровадили підвищений рівень небезпеки "Чарлі", а згодом його перевели на рівень "Браво+".

Що означає "Чарлі" Рівень підвищеної небезпеки "Чарлі" означає, що стався інцидент або є інформація щодо терористичних дій проти Альянсу.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого тижня, як і на авіабазі, інцидент не коментують. Представник бази відкинув припущення про польоти дронів як "абсурдні". Водночас поліція Кельна взялася за розслідування, а Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.

Нагадаємо, що 23 серпня на авіабазі НАТО у Німеччині було посилено рівень небезпеки. Зазначалося, що така ситуація стається не вперше за останній час.

Також згодом прокурори Німеччини підтвердили, що російські безпілотники, ймовірно, "Орлан-10" пролетіли над атомною електростанцією у землі Шлезвіг-Гольштейн. Прокуратура заявила, що розпочала розслідування щодо польотів дронів над об'єктами критичної інфраструктури.