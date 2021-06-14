Масштабы неизвестны: в Китае могла произойти серьезная радиоактивная утечка на АЭС

На китайской атомной электростанции Тайшань могла произойти утечка, о которой официальные власти не сообщают. Подняла шумиху французская компания, помогающая работать АЭС: ее руководители предупредили о "неизбежной радиологической угрозе".

Правительство США потратило целую неделю, оценивая сообщения об утечке. Хотя пока чиновники не говорят о прямой опасности и кризисной ситуации, мониторинг в отношении Китая продолжат.

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Как в США оценивают угрозу

Фирма Framatome из Франции поставляет ядерное оборудование и услуги и сотрудничает с Китаем на этой АЭС. На прошлой неделе они связались с Министерством энергетики США и сообщили о потенциальной проблеме.

Ситуация несет неизбежную радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно просит разрешения на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возвращения станции к нормальной работе,

– говорилось в письме компании.

Совет нацбезопасности США провел несколько заседаний, администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в Министерстве энергетики.

Сейчас американские чиновники не считают, что утечка является "кризисной". Тем не менее, они признают, что она увеличивается. Мониторить ситуацию не прекращают. Хотя существует вероятность того, что ситуация может стать катастрофой, в Америке пока такой вариант не рассматривают.

В Китае утверждают, что все в порядке