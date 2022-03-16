В Китае говорят, что не хотят "подливать масла в огонь" в войне России и Украины
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Китайские дипломаты прокомментировали позицию страны относительно нападения России на Украину. Кроме того, отметили, какова их роль в войне.
Китай решил сосредоточить свои усилия на "снижении напряженности" в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании.
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Он отметил, что для Пекина в приоритете остается поиск решения проблемы кровопролития.
Крайне важно максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь,
– сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании.
"Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на достижение политического решения. И будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира", – добавил пресс-секретарь.
Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что Китай готов помочь военно России. Отметил, что источники в Вашингтоне не заслуживают доверия, поскольку они неоднократно распространяли "фейковые новости" о Китае.
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