Масштабное ДТП произошло сегодня, 28 декабря. В результате аварии есть пострадавшие.

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В Китае из-за тумана столкнулись более 200 автомобилей

На опубликованных видео можно увидеть сотни смятых и наваленных друг на друга машин и грузовых автомобилей.

В результате ДТП многие люди были ранены и заблокированы в авто. Причиной аварии стал сильный туман.

По предварительной информации, в масштабную аварию попали более 200 машин, а всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания помощи.

По данным местной метеорологической службы, видимость у Чжэнчжоу составляла менее 500 метров. Некоторые СМИ сообщали, что пожарная служба немедленно направила на место происшествия 11 машин и 66 спасательных подразделений.



В Китае из-за тумана столкнулись более 200 автомобилей / Скриншот



В Китае произошла масштабная авария / Скриншот

Как в Китае столкнулись 200 автомобилей: смотрите видео

США накрыла непогода

21 декабря в США началась мощная зимняя буря. Из-за этого произошло много ДТП.

Так, в результате шторма погибли по меньшей мере 57 человек. Часть погибших была обнаружена в автомобилях. По меньшей мере, один человек в округе Ниагара умер от отравления угарным газом.

По предварительным данным, в аэропорту Баффало выпало более 1,2 метра снега. Прогнозируют, что "опасные условия для путешествий" продлятся в течение нескольких следующих дней. Ненастье будет медленно ослабевать с началом нового года.