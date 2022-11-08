В Китае отменили выступление Шарля Мишеля: должен был критиковать войну в Украине – Reuters

Китай отменил видеообращение президента Европейского совета на церемонии открытия крупной торговой выставки в Шанхае. Выступление Шарля Мишеля должны были показать 4 ноября.

В своей речи лидер Европейского совета должен был раскритиковать войну России против Украины. Кроме того, призвать снизить торговую зависимость ЕС от Китая. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщили в Reuters.

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В Китае отменили речь президента Европейского совета

Представитель Мишеля Баренд Лейтс отметил, что главу Европейского совета ранее пригласили выступить на 5 форуме Хунцяо в Шанхае.

Согласно запросу китайских властей, мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конце концов не было показано,

– подчеркнул Лейтс.

Ни соорганизаторы выставки, ни министерство торговли Китая, ни городские власти Шанхая так и не ответили на запросы журналистов о причине такого отказа. Заместитель МИД заявил, что не может прокомментировать, потому что якобы вообще не знает о "соответствующей ситуации".

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О чем говорилось в видеообращении Шарля Мишеля

Согласно отрывкам, предоставленным дипломатами ЕС, в своей речи президент Европейского совета резко критиковал незаконную войну России против Украины. Кроме того, подчеркивал, что Европа получает "важные уроки".

По словам Мишеля, Европа была чрезмерно зависима от России в ископаемом топливе, что привело к торговому дисбалансу.

"В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях... чтобы избежать чрезмерной зависимости", – сказали дипломаты, которым было известно о речи Мишеля. По их словам, речь шла также о торговых отношениях с Китаем.

Также Мишель намерен призвать Китай сделать больше, чтобы прекратить кровопролитие в Украине.

Китай играет определенную роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну России... из-за вашего так называемого "безграничного" партнерства с Россией,

– подчеркнул президент Европейского совета.

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