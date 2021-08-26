В Китае раскопали захоронениях влюбленных, которые провели в объятиях 1,5 тысячи лет

На Севере Китая в могиле обнаружили скелеты влюбленных, которые навеки обнялись. По данным ученых, захоронению – более 1500 тысяч лет.

Найденные скелеты влюбленных могут изменить отношение к культуре любви в китайском обществе. Ведь это первые мужчина и женщина, похороненные в объятиях друг друга, которых обнаружили на территории страны. В то же время совместные захоронения пар в Китае уже находили.

Заметьте Ученые нашли эмбрион черепахи возрастом более 70 миллионов лет

Ученые рассказали, что женщина могла пожертвовать собой. Она хотела, чтобы ее похоронили с любимым.

Специалисты предполагают, что влюбленные могли быть супругами. На безымянном пальце женщины обнаружили металлический перстень.

Уникальное проявление любви в погребении позволяет запечатлеть редкий взгляд на любовь, жизнь, смерть и загробную жизнь,

– заметил один из исследователей.

Что известно о влюбленных

Мужчина, очевидно, умер в возрасте от 29 до 35 лет. На его скелете обнаружили следы от ряда травм. В частности, у умершего была сломана нога.

Женщина отошла к вечности в возрасте от 35 до 40 лет. Единая физическая проблема, которую сумели обнаружить на ее скелете, – это проблемы с несколькими зубами.

Скелети передадут в музей

Покой влюбленных нарушили в июне 2020 года. Тогда во время строительных работ в провинции Шаньси раскопали древнее кладбище. Впоследствии археологи обнаружили там 600 могил.

Специалисты решили не разъединять влюбленных. В будущем они найдут последний приют в экспозиции музейных выставок.

Турецкие археологи обнаружили город доледникового периода