Віднайдені скелети закоханих можуть змінити ставлення до культури кохання у китайському суспільстві. Адже це перші чоловік та жінка, поховані в обіймах одне одного, яких виявили на території країни. Водночас спільні поховання пар у Китаї вже знаходили.
Зауважте Вчені знайшли ембріон черепахи віком понад 70 мільйонів років
Науковці розповіли, що жінка могла пожертвувати собою. Вона хотіла, щоб її поховали з коханим.
Фахівці припускають, що закохані могли бути подружжям. На безіменному пальці жінки виявили металевий перстень.
Унікальний вияв кохання у похованні дозволяє зафіксувати рідкісний погляд на любов, життя, смерть та загробне життя,
– зауважив один з дослідників.
Що відомо про закоханих
- Чоловік, вочевидь, помер у віці від 29 до 35 років. На його скелеті виявили сліди від низки травм. Зокрема, у померлого була зламана нога.
- Жінка відійшла до вічності у віці від 35 до 40 років. Єдина фізична проблема, яку зуміли виявити на її скелеті, – це проблеми з декількома зубами.
Скелети передадуть до музею
Спокій закоханих порушили у червні 2020 року. Тоді під час будівельних робіт у провінції Шаньсі розкопали древній цвинтар. Згодом археологи виявили там 600 могил.
Фахівці вирішили не роз'єднувати закоханих. У майбутньому вони знайдуть останній притулок в експозиції музейних виставок.
Турецькі археологи виявили місто дольодовикового періоду
- Турецьким археологам вдалося виявити руїни Гобеклі Тепе – поселення, якому може бути понад 11 тисяч років.
- Розкопки розпочалися ще 25 років тому.
- За даними фахівців, Гобеклі Тепе може виявитися на 6 тисяч років старшим за Стоунхендж.