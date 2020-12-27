Масштабный взрыв в Китае: разрушен 760-метровый мост – впечатляющее видео
Масштабный взрыв прогремел в китайской провинции Хунань. 760-метровый мост взорвали взрывотехники из-за окончания срока эксплуатации сооружения.
Сотни туристов и местных жителей наблюдали за необычным зрелищем. Об этом сообщает 24 канал.
Также Полиция установила причастного ко взорвавшемуся в Нэшвилле автомобилю
Что известно о взрыве
- Мост длиной 760 метров был расположен в городе Чанша провинции Хунань.
- Рядом с ним построили новый мост, который недавно ввели в эксплуатацию.
- За 10 секунд от старой постройки не осталось и следа.
- Видео взрыва выложили в соцсети.
В Китае взрывотехники взорвали старый мост: видео New China TV
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