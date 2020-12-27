Масштабний вибух пролунав у китайській провінції Хунань. 760-метровий міст підірвали вибухотехніки через закінчення терміну експлуатації споруди.

Сотні туристів і місцевих мешканців спостерігали за незвичним видовищем. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про вибух

Міст довжиною 760 метрів був розташований у місті Чанша провінції Хунань.

Поруч з ним збудували новий міст, який нещодавно ввели в експлуатацію.

За 10 секунд від старої споруди не залишилося і сліду.

Відео вибуху виклали у соцмережі.

У Китаї вибухотехніки підірвали старий міст: відео New China TV

Зверніть увагу! У США у місті Балтимор прогримів вибух на 16 поверсі місцевого офісного центру. Щонайменше 10 людей отримали травми. Їх у критичному стані госпіталізували до найближчої лікарні. Більше про це – читайте за посиланням.