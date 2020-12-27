Масштабний вибух у Китаї: зруйновано 760-метровий міст – вражаюче відео
Масштабний вибух пролунав у китайській провінції Хунань. 760-метровий міст підірвали вибухотехніки через закінчення терміну експлуатації споруди.
Сотні туристів і місцевих мешканців спостерігали за незвичним видовищем. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про вибух
- Міст довжиною 760 метрів був розташований у місті Чанша провінції Хунань.
- Поруч з ним збудували новий міст, який нещодавно ввели в експлуатацію.
- За 10 секунд від старої споруди не залишилося і сліду.
- Відео вибуху виклали у соцмережі.
У Китаї вибухотехніки підірвали старий міст: відео New China TV
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