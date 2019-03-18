Китаец купил на аукционе голубя за почти полтора миллиона долларов

На аукционе в Восточной Фландрии (Бельгия) гражданин Китая купил фламандского почтового голубя за рекордную сумму — 1, 415 миллиона долларов.

Так, пятилетний Армандо стал самым дорогим почтовым голубем в мире. За крыльями птица имеет не одну победу в гонках, и считается одним из лучших в своем деле, пишет The Guardian.

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Экс-владелец голубя 63-летний Жоэль Вершут отметил, что Армандо рожден быть чемпионом. И он это доказал: в 2017-2018 годах был лучшим в Бельгии, а в 2018 – лучшим в Европе.

Армандо продали за 1,5 миллиона долларов

И как не крути, а для голубей, даже несмотря на чемпионство, пять лет – это уже заслуженная пенсия. Поэтому теперь Армандо будет бороться не за призы, а за воспроизведение такого же способного потомства, как и он.