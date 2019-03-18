Китаєць купив на аукціоні голуба за майже півтора мільйона доларів

На аукціоні у Східній Фландрії (Бельгія) громадянин Китаю купив фламандського поштового голуба за рекордну суму – 1, 415 мільйона доларів.

Так, п'ятирічний Армандо став найдорожчим поштовим голубом у світі. За крилами птах має не одну перемогу у гонках, і вважається одним із найкращих у своїй справі, пише The Guardian.

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Екс-власник голуба 63-річний Жоель Вершут зазначив, що Армандо народжений бути чемпіоном. І він це довів: у 2017 – 2018 роках був найкращим у Бельгії, а у 2018 – найкращим в Європі.



Армандо продали за 1,5 мільйона доларів

Та як не крути, а для голубів, навіть попри чемпіонство, п'ять років – це вже заслужена пенсія. Тож тепер Армандо боротиметься не за призи, а за відтворення такого ж здібного потомства, як і він.