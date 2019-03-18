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      Китаєць купив на аукціоні голуба за майже півтора мільйона доларів

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      Найдорожчого птаха звуть Армандо
      Найдорожчого птаха звуть Армандо / vrt.be

      На аукціоні у Східній Фландрії (Бельгія) громадянин Китаю купив фламандського поштового голуба за рекордну суму – 1, 415 мільйона доларів.

      Так, п'ятирічний Армандо став найдорожчим поштовим голубом у світі. За крилами птах має не одну перемогу у гонках, і вважається одним із найкращих у своїй справі, пише The Guardian.

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      Екс-власник голуба 63-річний Жоель Вершут зазначив, що Армандо народжений бути чемпіоном. І він це довів: у 2017 – 2018 роках був найкращим у Бельгії, а у 2018 – найкращим в Європі. 


      Армандо продали за 1,5 мільйона доларів

      Та як не крути, а для голубів, навіть попри чемпіонство, п'ять років – це вже заслужена пенсія. Тож тепер Армандо боротиметься не за призи, а за відтворення такого ж здібного потомства, як і він. 

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      Теги: Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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