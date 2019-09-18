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      Китаец пытался незаметно провезти 160 килограммов товаров в Украину

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      Мужчина пытался перевезти технику из Китая
      Мужчина пытался перевезти технику из Китая / Государственная пограничная служба Украины

      В Борисполе задержали гражданина Китая, который перевозил большую партию товаров, в частности технику для майнинга. Он пытался пронести их вне погранично-таможенного контроля.

      Сотрудники Госпогранслужбы и таможенники задержали мужчину, который летел из Пекина. Он пытался "незаметно" перевезти 160 килограммов товаров, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Гражданин Китая пытался перевезти системные блоки, которые могут быть использованы для майнинга криптовалют.

      Кроме того, там были: материнские платы, запчасти к мобильным телефонам, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и множество биологически-активных добавок.

      Правоохранители изъяли нелегальный товар: фото

       

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      Теги: Новости Украины Техно Новости Техно Криминал Гаджеты Китай
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