Китаец пытался незаметно провезти 160 килограммов товаров в Украину
В Борисполе задержали гражданина Китая, который перевозил большую партию товаров, в частности технику для майнинга. Он пытался пронести их вне погранично-таможенного контроля.
Сотрудники Госпогранслужбы и таможенники задержали мужчину, который летел из Пекина. Он пытался "незаметно" перевезти 160 килограммов товаров, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Гражданин Китая пытался перевезти системные блоки, которые могут быть использованы для майнинга криптовалют.
Кроме того, там были: материнские платы, запчасти к мобильным телефонам, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и множество биологически-активных добавок.
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