Китаєць намагався непомітно провезти 160 кілограмів товарів в Україну

В Борисполі затримали громадянина Китаю, який перевозив чималу партію товарів, зокрема техніку для майнінгу. Він намагався пронести їх поза прикордонно-митним контролем.

Співробітники Держприкордонслужби та митники затримали чоловіка, який летів з Пекіна. Він намагався "непомітно" перевезти 160 кілограмів товарів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Громадянин Китаю намагався перевезти системні блоки, які можуть бути використані для майнингу криптовалют.

Окрім того, там були: материнські плати, запчастини до мобільних телефонів, блоки живлення, бездротові навушники відомого бренду та безліч біологічно-активних добавок.

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