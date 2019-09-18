Китаєць намагався непомітно провезти 160 кілограмів товарів в Україну
В Борисполі затримали громадянина Китаю, який перевозив чималу партію товарів, зокрема техніку для майнінгу. Він намагався пронести їх поза прикордонно-митним контролем.
Співробітники Держприкордонслужби та митники затримали чоловіка, який летів з Пекіна. Він намагався "непомітно" перевезти 160 кілограмів товарів, повідомляє Державна прикордонна служба України.
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Громадянин Китаю намагався перевезти системні блоки, які можуть бути використані для майнингу криптовалют.
Окрім того, там були: материнські плати, запчастини до мобільних телефонів, блоки живлення, бездротові навушники відомого бренду та безліч біологічно-активних добавок.
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