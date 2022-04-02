С Китаем все немного труднее, – Арахамия рассказал, как продолжаются переговоры с Пекином

Давид Арахамия рассказал, что переговоры с Китаем продолжаются через дипломатические каналы. Лидер страны Си Цзиньпин уже заявил: нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир.

Арахамия отметил, что состояние переговоров с Китаем – "наверное, наименее готово", если сравнивать с другими странами, которые помогают Украине. С ними контакт поддерживается два раза в день.

Заметьте Не подпишем ни одного документа, в котором бы России предоставляли право вето, – Арахамия о переговорах

С Китаем все труднее. Думаю, что Китай в конце концов присоединится. Лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир,

– заявил Арахамия.

Он также подчеркнул, что "дипломатическим языком сказали о том, что они не возражают".

Важно – Китай под рисками, поэтому отталкивает Россию подальше: смотрите видео