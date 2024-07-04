Нарушили запрет: Китай захватил судно Тайваня

Китай захватил рыболовецкое судно у берегов Тайваня. Лодку уже доставили в китайский порт.

Как пишут в СМИ, инцидент усилил напряженность между государствами. Китай захватил судно вечером 2 июля возле управляемых Тайванем островов Кинмэнь, что рядом с городами Китая – Сямэнь и Цюаньчжоу.

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Китай захватил тайваньское судно

Китайская морская администрация сообщила, что 2 июля захватила судно Тайваня. Как пояснили в Китае, тайваньское судно работало во время китайского периода запрета на вылов рыбы и осуществляло незаконные траловые операции. Так, сети корабля были намного меньше установленного Китаем минимального размера, что нанесло ущерб морским рыбным ресурсам и окружающей среде.

Тайваньское судно арестовали на юге провинции Фуцзянь. Сейчас в Тайване заявили, что будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее освободить рыбаков и вернуть судно.

В то же время официальные лица Китая заявляют, что тайваньские суда пытались "препятствовать" нормальной работе правоохранительных органов Китая. Они также добавили, что представители Китая также ранее предупреждали Тайвань о нарушении законодательства.

Известно, что на борту судна из Тайваня было по меньшей мере 3 индонезийских трудовых мигранта. Сейчас Китай и Тайвань пытаются решить вопрос о возвращении судна и рыбаков.

В СМИ отмечают, что Китай уже не впервые задерживает тайваньские суда, что вызывает ответные действия. Так, Тайвань с начала года также уже задержал по меньшей мере 5 китайских судов из-за нарушения границ.