Об этом 24 каналу сообщил аналитик и аспирант Цзилиньского университета Петр Шевченко. Он подчеркнул, что в настоящее время Пекин и Вашингтон находятся во взаимозависимом состоянии, но в то же время они очень сильно конкурируют с тем, кто будет лидером в ближайшие десятилетия, в частности, в Азии.
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"Имперский режим" Китая
Кроме того, по словам Шевченко, безусловно, Восточная Европа входит в сферу интересов Китая. К примеру, тесное сотрудничество Пекина с минском лишь подчеркивает наличие у Поднебесной определенных интересов к беларуси.
В то же время мы должны понимать, что Китай, как россия, вошел в "имперский режим". То есть он сейчас смотрит сквозь имперскую линзу на мир, в которой он разделен на определенные сферы влияния великодержавного соперничества.
– заявил аналитик.
Как отметил Шевченко, Китай понимает – если Восточная Европа является площадкой конкуренции между, например, москвой и европейскими столицами и Вашингтоном – тогда он будет фокусироваться на приоритетных для себя зонах. В первую очередь – это юго-восточная Азия, Тайвань, акватория Тихого океана.
Интересы в Восточной Европе
Впрочем, если говорить о прагматичном подходе Китая к Восточной Европе, то, во-первых, его интересует транзитная функция этих стран. Во-вторых, китайцы понимают, что рано или поздно нынешний консенсус путина и Си Цзиньпина нарушится.
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"Тогда Китаю потребуется балансир влияния россии. Именно поэтому они рассматривают, например, хорошие отношения с минском, как определенный балансир влияния москвы", – отметил Шевченко.
Шевченко рассказал об интересах КНР по отношению к Восточной Европе: смотрите видео
Противостояние Китая и США: последнее
- Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов заявил, что Китай опасается санкций от Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому Поднебесная не спешит помогать россии, однако, как только появятся пути преодоления этих санкций, Китай ими воспользуется.
- Кроме того, как заметил Харитонов, Китай воспользовался тем, что россия активно готовилась к войне, поэтому страны наладили отношения давно. Он подчеркнул, что Поднебесная не сможет полностью перекрыть западные деньги, но большие средства будут попадать в российский бюджет.
- Эксперт совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев заявил, что между США и Китаем происходит новая итерация холодной войны. Он отметил, что хотя американцы и китайцы ведут переговоры, у них продолжается идеологическое противостояние.