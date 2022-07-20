Об этом 24 каналу сообщил аналитик и аспирант Цзилиньского университета Петр Шевченко. Он подчеркнул, что в настоящее время Пекин и Вашингтон находятся во взаимозависимом состоянии, но в то же время они очень сильно конкурируют с тем, кто будет лидером в ближайшие десятилетия, в частности, в Азии.

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"Имперский режим" Китая

Кроме того, по словам Шевченко, безусловно, Восточная Европа входит в сферу интересов Китая. К примеру, тесное сотрудничество Пекина с минском лишь подчеркивает наличие у Поднебесной определенных интересов к беларуси.

В то же время мы должны понимать, что Китай, как россия, вошел в "имперский режим". То есть он сейчас смотрит сквозь имперскую линзу на мир, в которой он разделен на определенные сферы влияния великодержавного соперничества.

– заявил аналитик.

Как отметил Шевченко, Китай понимает – если Восточная Европа является площадкой конкуренции между, например, москвой и европейскими столицами и Вашингтоном – тогда он будет фокусироваться на приоритетных для себя зонах. В первую очередь – это юго-восточная Азия, Тайвань, акватория Тихого океана.

Интересы в Восточной Европе

Впрочем, если говорить о прагматичном подходе Китая к Восточной Европе, то, во-первых, его интересует транзитная функция этих стран. Во-вторых, китайцы понимают, что рано или поздно нынешний консенсус путина и Си Цзиньпина нарушится.

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"Тогда Китаю потребуется балансир влияния россии. Именно поэтому они рассматривают, например, хорошие отношения с минском, как определенный балансир влияния москвы", – отметил Шевченко.

Шевченко рассказал об интересах КНР по отношению к Восточной Европе: смотрите видео



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