Про це 24 каналу повідомив аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Він наголосив, що наразі Пекін та Вашингтон перебувають у взаємозалежному стані, але водночас вони дуже сильно конкурують щодо того, хто буде лідером у найближчі десятиліття, зокрема, в Азії.
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"Імперський режим" Китаю
Крім того, за словами Шевченка, безумовно, Східна Європа також входить у сферу інтересів Китаю. До прикладу, тісне співробітництво Пекіна з мінськом лише підкреслює наявність у Піднебесної певних інтересів до білорусі.
Водночас ми маємо розуміти, що Китай, як росія, увійшов в "імперський режим". Тобто він зараз дивиться крізь імперську лінзу на світ, у якій він поділений на певні сфери впливу великодержавного суперництва,
– заявив аналітик.
Як зазначив Шевченко, Китай розуміє – якщо Східна Європа є майданчиком конкуренції між, до прикладу, москвою та європейськими столицями й Вашингтоном – тоді він таки фокусуватиметься на пріоритетних для себе зонах. У першу чергу – це південно-східна Азія, Тайвань, акваторія Тихого океану.
Інтереси у Східній Європі
Утім, якщо казати про прагматичний підхід Китаю до Східної Європи, то, по-перше, його цікавить транзитна функція цих країн. По-друге, китайці розуміють, що рано чи пізно теперішній консенсус путіна та Сі Цзіньпіна порушиться.
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"Тоді Китаю буде потрібен балансир впливу росії. Саме тому вони розглядають, наприклад, гарні відносини з мінськом, як певний балансир впливу москви", – зазначив Шевченко.
Шевченко розповів про інтереси КНР щодо Східної Європи: дивіться відео
Протистояння Китаю та США: останнє
- Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов заявив, що Китай боїться санкцій від Сполучених Штатів Америки. Саме тому Піднебесна не поспішає допомагати росії, однак як тільки з'являться шляхи подолання цих санкцій, Китай ними скористається.
- Крім того, як зауважив Харитонов, Китай скористався тим, що росія активно готувалася до війни, тому країни налагодили стосунки давно. Він наголосив, що Піднебесна не зможе повністю перекрити західні гроші, але великі кошти потраплятимуть до російського бюджету.
- Експерт ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв заявив, що між США та Китаєм відбувається нова ітерація холодної війни. Він зазначив, що хоча американці та китайці ведуть перемовини, у них і далі триває ідеологічне протистояння.