Китай боится помогать России, – российский политолог

Украинская армия уже 3 недели соперничает и держит фронт. Это значит, что блицкриг, который был в голове у Владимира Путина, не осуществился и теперь произойдет тяжелая изнурительная война как для России, так и для Украины.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский политолог Андрей Зубов. Он подчеркнул, что в Украины есть огромная международная поддержка.

Тема Война – дорогое удовольствие, – политолог сказал, сколько еще Россия сможет продержать экономику

"А у России никакой помощи нет. Только Беларусь. Даже Китай боится помогать России, если может и хотел бы, но боится", – сказал Зубов.

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